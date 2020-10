Zota et Molare attendent un enfant ensemble : la photo qui sème le doute

La meilleure danseuse du chanteur ivoirien Serge Beynaud serait enceinte d’un autre artiste du coupé décalé le Molare. Une photo des deux acteurs du showbiz ivoirien suscite de nombreuses interrogations sur les réseaux sociaux.

Elle n’est plus du tout inconnue dans le milieu du showbiz ivoirien et aussi bien au delà des frontières africaine. La grande danseuse Zota très connue dans son milieu a su garder un bon rapport avec les autres acteurs mais en étant bien sûr très fidèle à son patron Serge Beynaud.

Par ailleurs, le mercredi dernier, elle s’est même rendue chez un des devanciers du mouvement, Molaré, qui n’a pas pu s’empêcher de poster une photo de leur rencontre sur sa page Facebook. Mais la danseuse est apparue dans l’image avec le ventre bien arrondi.

Un détail qui n’a pas échappé au regard des internautes. Et du coup, de nombreux internautes se demandent si la belle Zota attend un enfant. «Elle est en enceinte, on dirait. Son ventre est sorti», a réagi un internaute. Cette information sera-t-elle confirmer ou infirmer par les deux stars impliqués ?

Pour rappel, Zota est incontestablement l’une des meilleures chorégraphes de sa génération. Révélée au grand public dans le courant des années 2012, cette charmante jeune dame faisait partie des trois virevoltantes danseuses de Serge Beynaud au moment où ce dernier menait une farouche concurrence à Dj Arafat.

Contrairement à ses deux ex collègues que sont Sandia Chouchou et Annick Choco qui ont décidé de se lancer dans la chanson, Zota, elle, est restée dans son créneau de danse. Sans avoir eu à embrasser une carrière d’artiste chanteuse, elle est régulièrement sollicitée à travers le monde.

Et ceux pour d’apporter son savoir-faire à de jeunes passionnés de la danse. Elle fait d’ailleurs partie des personnalités du Couper décaler les plus suivies sur les réseaux sociaux avec plus de 1, 8 millions d’abonnés sur son compte Instagram. Depuis toujours, elle est restée loyale à son patron Serge Beynaud qu’elle considère comme un «grand-frère».