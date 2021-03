Zlatan Ibrahimovic a ajouté un nouveau scandale dans son combat avec Romelu Lukaku

Les détails de ce qui s’est passé lors du combat qui a eu lieu dans le classique entre l’Inter-Milan étaient connus.

Ils ne peuvent même pas être vus et chaque fois qu’ils en ont l’occasion, ils le disent très clairement. Dans le classique italien entre l’Inter et le Milan, le suédois Zlatan Ibrahimovic et le belge Romelu Lukaku ont joué dans un croisement très tendu qui était sur le point de se terminer par des coups de poing.

À la suite de cette action, le joueur de l’Inter a vu son deuxième carton jaune et par conséquent le carton rouge. Et plusieurs jours après cet événement, on savait que Lukaku n’avait pas accepté de se présenter au festival musical de San Remo pour rencontrer Ibrahimovic.

Amadus, fan de l’Inter et directeur artistique du festival qui a eu lieu la semaine dernière, a tenté de se lier d’amitié avec Lukaku avec le Suédois en l’invitant à l’événement dans lequel Ibrahimovic faisait partie de la force motrice pendant cinq jours, mais l’attaquant belge, partenaire de l’Argentin Lautaro Martínez a refusé, a déclaré le journal La Gazzetta dello Sport dans son édition de ce samedi.

Ils n’ont pas pu réunir Ibrahimovic et Lukaku à San Remo

L’idée était de les réunir sur scène et de mettre fin à la mauvaise relation entre les deux, avec la télévision Eurovision afin d’augmenter considérablement la cote.

Cependant, Lukaku a répondu à l’invitation par un retentissant «Il n’y a que l’Inter, donc non merci». Sur l’insistance d’Amadus qui pensait faire une connexion Milan-San Remo, le Belge a de nouveau refusé.

De son côté, Ibrahimovic a déclaré, interrogé sur une rencontre probable: «Il n’y a pas de problèmes personnels, ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain. Si Lukaku veut venir, il est le bienvenu». C’était une démonstration claire que pour le remarquable attaquant suédois, la question est terminée ou est en cours.

C’était le croisement tendu entre Ibrahimovic et Lukaku dans le classique de l’Inter-Milan

Dans l’altercation dans le classique Zlatan a cassé au Belge «fais ta merde, appelle ta maman» et Lukaku a répondu «battons-nous à l’intérieur».

Plus tard, l’attaquant belge est allé le chercher quand ils allaient au vestiaire, l’a fait sortir et a crié «Je vais faire l’amour avec toi et ta femme. «Ma mère ?? fils de pute (insulte en français)».