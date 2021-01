Zinedine Zidane : son adjoint donne de ses nouvelles !

Présent en conférence de presse ce jour, David Bettoni a donné des nouvelles de son patron, Zinedine Zidane entraîneur du Real Madrid testé récemment positif à la Covid-19.

«Zinedine Zidane est beaucoup mieux. Et chaque jour un peu plus. Nous parlons tous les jours. Il n’est pas là physiquement, mais il est avec nous. La semaine a été très bonne. Son absence se note, c’est vrai, car il a de la personnalité et du charisme», a-t-il confié.