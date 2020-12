Zinedine Zidane : «Je profite de chaque moment où je suis ici»

Alors qu’il semble avoir perdu en efficacité devant le but depuis le début de saison, Lionel Messi a offert la victoire au Barça ce dimanche face à Levante. Après la rencontre, Jordi Alba n’a pas manqué d’apporter son soutien à son capitaine.

Interrogé après Barça-Levante (1-0) sur les difficultés de Lionel Messi depuis le début de saison, Jordi Alba a tenu à prendre sa défense.

«Leo nous a fait gagner aujourd’hui grâce à son but»

«Le manque d’efficacité de Lionel Messi devant le but ? Pour les attaquants, ça marche par période. Nous savons que si nous lui donnons (le ballon), il peut créer du danger. Leo nous a fait gagner aujourd’hui (dimanche) grâce à son but. Je pense que nous avons montré un autre visage et que nous avons fait du bon travail. Il faut que nous engrangions un maximum de points», a confié Jordi Alba dans des propos rapportés par Marca. Lionel Messi appréciera