Zinedine Zidane est derrière une star de la Premier League et le Real Madrid fera un geste pour lui

Cet ailier traverse les meilleures années de sa vie et a attiré l’attention de Zinedine Zidane. Il a déchiré la Premier League pourrait être désireux de rejoindre le Real Madrid.

Cet ailier talentueux a totalement révolutionné la Premier League depuis son arrivée. Il a marqué un nombre insensé de buts et de passes décisives, et a facilement conquis les fans. Maintenant, il est sur le radar de Zinedine Zidane après le flop d’ Eden Hazard et le manager veut l’emmener au Real Madrid.

Alors, Zizou a demandé au conseil de faire le déplacement et c’est ce qui va se passer. Selon le journaliste Ekrem Konur, certains membres de l’institution auront une réunion avec des représentants de son club, et les frais et conditions nécessaires pour le signer seront communiqués, puis les pourparlers pourront commencer.

Ce joueur est Heung-Min Son . Il a été fantastique depuis qu’il a rejoint Tottenham Hotspur et Zidane veut le Coréen dans son équipe dès que possible. Ce ne sera pas facile, car il y a des rumeurs selon lesquelles ces frais pourraient être d’environ 120 millions d’euros ou même plus, et il n’est pas certain que Tottenham soit ouvert à le vendre.

Ils sont arrivés en Angleterre en 2015 en provenance du Bayer Leverkusen et ont déchiré la Premier League depuis. Surtout depuis que je suis partenaire de Harry Kane.

Le duo a été vital pour Tottenham , un club qui grâce à eux a atteint la finale de l’UEFA Champions League en 2019 et pourrait facilement obtenir de l’argenterie cette saison.