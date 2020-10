Zimbabwe : la frontière avec l’Afrique du Sud reste fermée – (Officiel)

Le Zimbabwe a annoncé lundi que son côté de la frontière avec l’Afrique du Sud reste fermé aux voyageurs malgré la réouverture du point d’entrée du côté opposé.

Le responsable régional adjoint de l’immigration en charge du poste frontalier de Beitbridge, Nqobile Ncube a déclaré au quotidien public The Herald que la frontière est «toujours fermée aux voyageurs en général, conformément aux protocoles sanitaires au Zimbabwe».

Bien que l’Afrique du Sud ait rouvert 18 frontières – dont celle de Beitbridge – aux voyages internationaux le 1er octobre, celles du Zimbabwe restent toujours fermées.

Seuls les Zimbabwéens et les Sud-Africains qui n’avaient pas quitté l’un ou l’autre pays au début du confinement seront autorisés à traverser la frontière sans avoir à se soumettre aux mesures précédentes qui les obligeaient à demander d’abord une autorisation auprès des ambassades des deux pays.

«L’Afrique du Sud n’étant plus sous confinement, les ressortissants sud-africains au Zimbabwe n’ont plus besoin de demander une autorisation auprès de l’ambassade sud-africaine à Harare», a déclaré M. Ncube.

Et d’ajouter : «Avec effet immédiat, tous les ressortissants sud-africains cherchant à sortir devraient être autorisés à le faire sans entraves. Il en va de même pour les titulaires de titre de séjour».

Les Zimbabwéens en Afrique du Sud n’ont plus besoin de demander une autorisation auprès du ministère des Relations internationales et de la coopération du pays voisin, et devraient être autorisés à entrer dans le pays sous réserve de se conformer aux recommendations sanitaires.

En ce qui concerne les voyageurs en provenance d’autres pays, seuls les cargaisons commerciales, les diplomates en mission gouvernementale seraient autorisés à passer les frontières.

