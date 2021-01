Zidane n’arrive pas à y croire : un joueur du Real Madrid qui pourrait se retrouver en prison

L’attaquant du Real Madrid risquerait cinq ans de prison s’il est reconnu coupable.

L’attaquant Karim Benzema sera jugé pour son implication présumée dans un stratagème visant à faire chanter son ancien coéquipier Mathieu Valbuena en 2015. L’affaire concerne une vidéo de sexe dans laquelle apparaît Valbuena.

Benzema est accusé d’avoir fait pression sur Valbuena, qui a joué aux côtés de l’ attaquant du Real Madrid et de l’équipe de France, pour payer les maîtres chanteurs et empêcher ainsi la vidéo d’être rendue publique.

Quatre autres hommes, qui n’ont pas été nommés, auraient également été impliqués, selon les informations que le procureur a communiquées à CNN. Benzema a nié ces accusations, en plus d’être suspendu par l’équipe de France. L’attaquant du Real Madrid encourt cinq ans de prison s’il est reconnu coupable.

En 2015, lorsque le journal Le Monde a demandé à Valbuena s’il tenait Benzema pour responsable, il s’est dit très déçu de son ancien partenaire. Benzema a marqué 27 buts en 81 matches avec l’équipe de France mais n’a pas représenté son pays depuis l’incident de Valbuena.

Benzema a marqué plus de 250 buts pour le Real Madrid et a remporté quatre Coupes d’Europe et trois titres en Liga avec le club espagnol. Valbuena joue actuellement pour l’Olympiacos, le champion grec, qu’il a rejoint en 2019.

Au cours de sa carrière, il a également joué à Marseille, Lyon en France et Fenerbache en Turquie, il n’a d’ailleurs plus représenté l’équipe de France depuis l’incident avec Benzema.