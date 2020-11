Yvidero citée dans un scandale homosexuel : la web humoriste fait des aveux

Citée dans un scandale homosexuel par une jeune Dame, Yvidero est à nouveau au centre de supputations sur la toile. Sous les menaces, la web humoriste fait une étonnante réaction en s’affirmant sur sa page Facebook et reçoit un grand soutien.

Les réseaux sociaux sont animés de buzz qui se suivent successivement. Hier la toile fut marquée par les propos d’une benguiste ivoirienne, affirmant dans une vidéo, avoir eu des rapports sexuels avec la comédienne Yvidero.

En effet, la toile est choquée par des propos d’une certaine dame, répondant au nom de Love Gugu vivant en France où elle révélait avec exactitude des relations intimes qu’elle a eu avec la comédienne par le passé, ce qui signifie donc que la comédienne serait une «homo».

Elle dit ouvertement avoir passé une nuit «chaude» dans le 14e à Paris avec l’actuelle lauréate PRIMUD Meilleure artiste humoriste de l’année 2020. Aussi, elle menace de dévoiler d’autres informations, si l’affaire perdure.

Mais même si notre artiste est reconnue pour son aptitude à répondre à toutes les piques à son encontre, elle garde un silence inquiétant face à cette situation. D’ailleurs depuis hier aucune réaction de sa part malgré qu’elle est acculée par certains internautes.

Ainsi, certains sont tentés de croire que la web humoriste passe aux aveux de cette façon. Car selon le proverbe «qui ne dit rien consent», alors le silence de Yvidero serait un aveu ou elle a tout simplement décidé d’ignorer ces détracteurs.

Néanmoins, ce matin Yvidero sur sa page Facebook affirme : «Hello mes Étoiles J’espère que vous allez bien, moi de mon côté cette fichue grippe me cloue littéralement au lit mais je me remet petit à petit ( je crois dû au changement de climat ). La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. On s’fait la bise La_didi».

Mais vu la gravité de ces accusations et l’encre qu’elles continuent de faire couler, on peut sans doute imaginer que la web humoriste répondra à cette affaire qui est en train de ternir son image. Cependant, l’humanitaire ivoiro-Libanais, Hassan Yayek a pris position dans l’affaire qui alimente les conversations en ce moment.

Il faut dire que le vagabond de la charité, Hassan Hayek n’est pas resté silencieux vis-à-vis de ce scandale qui agite la toile et qui apporte manifestement atteinte à la Web-humoriste ivoirienne. «Quelles que soient les divergences et les malentendus, le sang ne peut jamais devenir de l’eau !

Sans hypocrisie et sans rancune aucune, je suis en soutien avec toi Malicka dans cette période difficile ! J’aurais appris aussi que tu ne te sens pas bien en France ! Bonne guérison à toi !», a écrit le célèbre humanitaire ivoiro-Libanais, Hassan Hayek.