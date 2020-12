Yayi Boni ironise l’appel de Talon : «il m’a balancé mes enfants soldats qui sont venus m’encercler pendant 52 jours…applaudissez pour lui»

Patrice Talon a eu sa dose. L’ancien président du Bénin, Boni Yayi a mis le week-end à profit pour répondre à la demande de Talon qui souhaite une réconciliation. Et présent dans le nord ce dimanche au siège départemental Borgou du parti Les Démocrates, il l’a servi une réponse épineuse.

En effet, lors de sa visite à Parakou, le Président de la République avait déclaré vouloir se réconcilier avec l’ex-président Boni Yayi après les mésententes qui avaient jasé pendant les élections législatives et qui ont mis Cotonou en ébullition.

«Je vous demande, vous, sages et notables de Parakou à travailler à ma réconciliation avec mon aîné Boni Yayi. Boni Yayi et moi étions comme de petit frère et grand frère», avait imploré Patrice Talon.

Son message a bien été reçu. Puisque, quelques semaines après, Boni Yayi aussi s’était rendu dans la même ville de Parakou pour répondre à sa demande. Ainsi, face aux militants du parti Les Démocrates, l’ancien président du Bénin, a taclé sévèrement son ancien ami.

«Je vous dis merci d’avoir accueilli notre cher président (Patrice Talon, Ndlr). Je vous en remercie infiniment. Permettez-moi de vous dire ceci : lorsqu’il disait qu’il souhaite la réconciliation avec moi, je suis venu devant vous ici à Parakou puisque c’est ici il a insisté. Je le remercie puisqu’il pense encore à moi. C’est Dieu. Qu’est-ce qui peut se passer sans la main de Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que mon ami dit qu’on est des frères», a-t-il dit d’abord avant de continuer.

«il m’a balancé et bien mes enfants soldats qui sont venus m’encercler pendant 52 jours sans eau, sans visite de parents ni d’avocats ni de médecins, mais j’étais encore dans la joie du cœur. Je remercie mon frère de m’avoir mis dans de telles conditions. Il faut applaudir pour lui. Applaudissez parce que Dieu nous a protégés. Je demande à Dieu de le bénir».

Concernant la scène de Dantokpa, Yayi Boni en profite pour en rajouter une couche : «Il a reconnu que je suis son grand-frère. En Afrique, c’est le “grandfrérisme” qui joue. Vrai ou faux ? Avant cela à Dantokpa avec mon cher papa, ainé, le président Soglo qui fait bientôt 92 ans, notre cher petit frère président s’est permis de nous combler de gaz lacrymogène pendant que nous demandons le retour de la démocratie et de l’Etat de droit dans notre pays. Il y a lieu de le remercier infiniment», a-t-il fulminé dans un ton sarcastique.

«Lorsque nous avons quitté Dantokpa, c’est une grosse pluie qui s’est abattue. Cela veut dire quoi? La gloire du Seigneur Jésus. Je vous remercie. En tout cas, il est notre jeune frère et il demande aujourd’hui une réconciliation», a ajouté l’ancien président.

Mais après tout, Yayi Boni tient à rappeler aux béninois et surtout aux militants du parti Les Démocrates qu’il «n’a rien de particulier avec Talon», autrement dit «je ne suis pas contre sa personne physique parce qu’il est une créature de Dieu, mais attention là où nous ne retrouvons pas, c’est sa gouvernance qui chicotte en ce moment tout un peuple».