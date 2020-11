Washington approuve la vente de drones tueurs MQ-9 à Taïwan

La Cédéao, l’UA et l’ONU ont appelé mardi 3 novembre dans un communiqué commun l’opposition ivoirienne, qui ne reconnait pas la réélection du président Alassane Ouattara et veut instaurer un régime de «transition», à «respecter l’ordre constitutionnel».

La Communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao), l’Union africaine et les Nations unies demandent à l’opposition de «respecter l’ordre constitutionnel» et de «privilégier la voie du dialogue», appelant aussi «toutes les parties» à la «retenue pour préserver les vies humaines», selon le communiqué, alors que le bras de fer entre pouvoir et opposition s’est durci mardi en Côte d’Ivoire.