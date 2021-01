Voici comment Charles Blé Goudé fête ses 49 ans (vidéo)

En exil depuis son acquittement par la Cour pénale internationale (CPI), l’ancien ministre de la jeunesse de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé a fêté son quarante neuvième anniversaire, le vendredi 1er janvier 2021.

Charles Blé Goudé n’a pas voulu passer sous silence ses 49 bougies. L’ancien pensionnaire de la Cour pénale internationale (CPI) l’a d’ailleurs célébré de fort belle manière. Dans une vidéo diffusée sur sa page facebook, l’ex-ministre de Laurent Gbagbo esquisse des pas de danse, plus précisément du Zouglou.

« Un an de plus ça se fête. Un an de plus ça se fête en Zouglou. 49 ans aujourd’hui. Mais 49 là, enlève 10 ans hors de mon pays, dans 49 ans là retire 2 ans en exil au Ghana, 14 mois à la DST, 6 ans et 7 mois ici à la Haye. Après tu vient me souhaiter joyeux anniversaire », a écrit Charles Blé Goudé.

Et d’ajouter : « Grâce à vos prières, je reste toujours debout, je reste toujours en forme. Je vous ai laissé le 31, mais le 1er c’est pour moi et je ne pouvais pas faire autre chose que de fêter mon anniversaire dans la danse qui a bercé ma jeunesse estudiantine ».

Cliquez sur le lieu ci-dessous pour suivre la vidéo.

https://fb.watch/2OETottiGb/