Voici ce que fait cette jeune fille pour rendre les hommes fous au lit

Cette femme, dont nous allons vous laisser lire son histoire, raconte en faite comment elle a été violée par son père quand elle avait 8ans. Une situation pénible, douloureuse et triste qu’elle vit jusqu’à aujourd’hui.

Les réseaux sociaux ne cessent de nous faire découvrir chaque jour une de ses histoires horribles qui nous laisse dans l’étonnement. Homosexualité, pédophile, viole… En tout cas, les internautes ont toujours eux de quoi à tiré une bonne leçon de vie.

Ainsi, pour la circonstance, il s’agira d’une jeune dame qui explique que son père a renvoyé toute la famille de la maison afin de commettre son forfait, qui est de l’a violé à l’âge de 8 ans.

Elle raconte : «J’ai enfin eu le courage d’écrire ma vraie vie ici. J’avais 8 ans cette nuit froide mon père était rentré ivre à la maison comme d’habitude, je dormais sur le canapé du salon, j’avais fait pipi sur mon corps comme d’habitude, toujours en train de faire pipi presque tous les nuits, mon père avait chassé tout le monde hors de la maison car à minuit du matin je dormais encore donc je n’avais aucune idée de ce qui se passait.»

«je sentais quelque chose dans mon [email protected] c’était assez douloureux en même temps aqueux, Je me suis réveillé (à moitié éveillé mais somnolent) j’ai ouvert les yeux et j’ai trouvé mon père presque nu debout près de moi avec mon caleç0n sur les mains, mon [email protected] était mouillé avec un liquide glissant (ce que je ne savais pas était du $perme ou des écoulements normaux)»

«J’avais 8 ans, donc je n’ai pas une telle décharge, j’étais nue, je me souviens avoir dormi avec des vêtements, ce qui m’est venu à l’esprit était pourquoi mon père tenait mon caleçon et pourquoi mon [email protected] était-il mouillé avec des substances glissantes qui semblent blanches, mon père m’a regardé et m’a rendu mon caleçon, m’a demandé de me laver et de le remettre.»

«J’ai ressenti une douleur vive dans mon [email protected] mais n’était pas trop grave, donc je n’ai pas dérangé, je n’avais que 8 ans, alors quoi? Est-ce que je connais des abus s3xuels, personne n’était à la maison parce que c’était la routine de mon père de chasser tout le monde quand il rentre ivre à la maison»

«Le lendemain matin, je n’ai pas pu en parler à ma mère, quelques mois plus tard, mon père s’est à nouveau saoul mais pas à la stupeur, il m’a demandé d’aller dormir dans sa chambre ce soir-là que je ne devrais dire à personne, ce qui était son intention ???»

«Il avait de nouveau chassé ma mère et mes frères et sœurs, essayait-il de me faire ce que je ressentais cette nuit-là, j’ai refusé, il a promis de me procurer des jouets si je dormais dans sa chambre. moi jusqu’à ce que je sois finalement v!0lée par un mec à l’école, pourquoi les hommes sont-ils comme ça?»

«Si mon père peut m’agresser, pourquoi personne d’autre ne peut-il me faire la même chose? Je vais juste dire à toutes les mères de bien vouloir être aux aguets et de surveiller leurs filles autour de leurs parents et même de leurs propres maris. ne sont plus en sécurité Dieu nettoie mon esprit de ces souvenirs, j’ai des juments de nuit depuis 12 ans maintenant, cela ne passe jamais un jour sans que je pense à la façon dont j’ai été agressé par mon propre père de sang que j’aime de tout mon cœur , que son âme repose en». Triste réalité !