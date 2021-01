Viol : doigtée jusqu’à épuisement, cette jeune fille perd la vie

En Tanzanie, un homme âgé de 80 ans a été retrouvé mort, le samedi 16 janvier, dans un hôtel de Dar es-Salaam, après une partie de jambes en l’air avec une jeune femme de 33 ans.

Connu sous le nom de David Mluli, un homme âgé de 80 ans a été retrouvé mort dans une des chambres d’un hôtel situé à Dar es-Salaam, la plus grande ville et ancienne capitale de la Tanzanie. L’octogénaire aurait trouvé la mort lors des rapports sexuels avec une jeune femme de 33 ans, identifiée comme Neema Kibaya. Cette dernière a été mise aux arrêts en attendant le résultat de l’autopsie qui déterminera les causes exactes du décès de David Mluli.

D’après The Citizen, la nouvelle a été confirmée par le commandant de la police régionale de Kinondoni, Ramadhan Kingai. « La police est arrivée dans la région et a trouvé le corps de M. Mluli ainsi qu’une femme qui s’est identifiée comme Neema Kibaya. Kibaya a parlé à la police de la relation amoureuse qu’elle avait avec le défunt », a déclaré le patron de la police.

Le corps du défunt a été transporté à l’hôpital de Mwananyamala pour une autopsie afin de déterminer la cause de son décès. Notons que la thèse d’un acte criminel est écartée mais on table plutôt sur un arrêt cardiaque sur le ” champ de bataille ”.