Vidéo : Résumé, Totthenam – Crystal Palace

C’était la 27e journée de la Premier League, le Tottenham Spurs recevait l’équipe de Crystal Palace qu’il a étrillé (4-1).

Gareth Bale malheureux depuis un certain moment, a claqué un doublé formidable avant de laisser place à Harry Kane qui inscrit aussi un doublé. Les visiteurs n’ont marqué qu’un seul but grâce à Benteke, après le premier but de Bale.