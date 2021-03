Vidéo : Résumé du match Stade Brestois – PSG (Coupe de France)

Ce samedi soir à Francis-Le Blé, le Paris Saint-Germain s’est batifolé avec le Stade Brestois 29 pour le compte des 1/16e de finale. Les parisiens se sont en sortir avec 3 buts à 0.

Les Pirates ont été neutralisés par les franciliens. Kylian Mbappé a fait un doublé avec son premier but et troisième but. Sarabia a été le deuxième buteur qui a porté en triomphe le club de la capitale.