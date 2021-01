Vidéo : le super coup franc de Messi contre Grenade (0-3)

On a émis l’hypothèse que Carles Puyol deviendrait l’entraîneur physique.

C’est presque un fait que Joan Laporta sera le nouveau président du FC Barcelone et succèdera ainsi à Josep María Bartomeu, qui en a désormais la charge à titre provisoire.

Víctor Font est le grand rival de Laporta, cependant, il n’a pas la force de Laporta, qui commence comme le grand favori des partenaires, donc s’il n’y a pas de surprises, l’avocat catalan reviendra au pouvoir.

Laporta travaille depuis longtemps sur son plan en attendant son arrivée, et il a déjà été en pourparlers avec plusieurs agents et joueurs de football, pour d’éventuelles signatures. De même, il a également été en contact avec des entraîneurs, car apparemment Ronald Koeman n’a plus grand-chose.

La première chose qu’il souhaite faire est de créer un organigramme sportif stable, et il aurait déjà sa première grande signature: Carles Puyol, qui était déjà membre du conseil d’administration du club catalan.

Puyol est devenu le bras droit d’Andoni Zubizarreta, quand il était secrétaire technique, mais le travail n’a pas duré longtemps. Maintenant, après un certain temps, il reviendrait pour assumer plus de responsabilités, même si on ne sait pas encore quel rôle il pourrait jouer.

On a émis l’hypothèse que Carles Puyol deviendrait un entraîneur physique, en étant l’une des demandes de Xavi Hernández, qui est le grand favori pour atteindre le banc du FC Barcelone. Le poste de directeur sportif serait pour un autre ancien joueur du FC Barcelone. On parle de Marc Overmars, qui peut quitter l’Ajax à Amsterdam.