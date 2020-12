Vidéo : Coup de bec et bagarre entre Davido et Burna Boy au Ghana

D’après les informations relayées par Doingbuzz, le célèbre artiste nigérian, Davido et son rival Burna Boy auraient eu des accrochages lors d’une soirée au Ghana dans une boîte de nuit.

En de mauvais termes depuis un moment, la rivalité entre Davido et Burna Boy aurait fini par accoucher d’une rixe. Les deux superstars nigérianes nous auraient fait un remake du Booba vs Kaaris qui a agité les réseaux sociaux l’année dernière. Mais ceux-ci se seraient tapés dessus en boîte de nuit au Ghana et non dans un aéroport.

Alors qu’ils étaient tous deux présents à une géante soirée du côté de Accra ainsi que Wizkid, les deux chanteurs afrobeat auraient fini par faire exploser leur colère. Il faut dire que les deux se font une guerre par médias interposés puis sur les réseaux sociaux et cela dure déjà plus d’une(1) année. Le récent album de Davido avait même été traité par Burna Boy de «Disque pété».

Selon les rumeurs et témoignages, cette animosité aurait abouti à une grave altercation entre les deux. Des vidéos amateurs montrent depuis hier des images sensés confirmer l’information mais qui laissent encore beaucoup de place à l’imagination. Dans l’une des vidéos, on pouvait voir Davido sortir très furieux accompagné de son crew. Dans l’autre, on le voit passer devant Wizkid en se snobant l’un et l’autre.

Il faut préciser que ces derniers avaient déjà aussi eu une longue série de clashs par médias interposés avant de se réconcilier. Mais ces derniers temps, Davido et Wizkid sont encore devenus très distants faisant craindre une nouvelle guerre froide. Une situation qui profite à Burna Boy qui lui s’est rapproché tout dernièrement de Wizkid…