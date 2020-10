Victor Yapobi : ce qu’il pense de la polémique autour de Miss Marilyne Kouadio

Après le sacre de la reine de beauté ivoirienne Miss CI 2020, Marilyne Kouadio. Un nommé ‘’Sultan le transitaire’’ se présumant être son petit ami a inondé la toile avec des images d’eux ensemble en bonne compagnie.

A peine élue, la nouvelle Reine de beauté Marilyne Kouadio est déjà au cœur d’une polémique. Quelques heures après son sacre au concours Miss CI 2020, des photos et vidéos de la Miss ont envahi la toile. Sur les images on peut la voir en compagnie.

Fier de «sa partenaire», il le clame sereinement sur les réseaux sociaux. Ce que n’a pas manqué de partager les internautes. Mais des propos attribués à l’heureuse élue sur facebook rectifient, ramènent et précisent ses propos dans leur contexte et les classes dans une histoire passée et close.



Alerté par une radio ivoirienne, Victor Yapobi, président Comité d’Organisation Miss Côte d’Ivoire (COMICI) affirme ne pas être au parfum d’une quelconque relation amoureuse entre la récente élue et le présumé partenaire. Il a également tenu à faire remarquer qu’il sera illusoire voire utopique qu’une aussi belle créature comme Maryline ne soit pas amoureuse.

Toutefois, il fera diligenter une investigation pour élucider affaire.