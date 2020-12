Victor Font : «le FC Barcelone ne peut pas payer Neymar»

Suite à la décision de la FA où elle accuse Edinson Cavani de raciste, le club des Reds Devils a dans la foulée servi en même temps un message en réponse dudit communiqué.

«Manchester United et tous nos joueurs sont pleinement engagés dans la lutte contre le racisme et nous continuerons à travailler avec la FA – avec d’autres organes directeurs et organisations, et à travers nos propres campagnes – à cet égard. Edinson et le club ont clairement indiqué qu’il n’y avait absolument aucune intention malveillante derrière le message, qu’il a supprimé et s’est excusé, dès qu’il a été informé qu’il aurait pu être mal interprété. Le joueur et le club vont maintenant considérer l’accusation et répondre à la FA en conséquence», a écrit le Manchester United.