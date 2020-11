Victoire de Joe Biden : un commentateur de la chaîne CNN fond en larmes

A l’annonce de la victoire de Joe Biden après plusieurs jours de suspense, Anthony Kapel «Van» Jones, l’un des commentateurs de la chaîne américaine CNN et ex-conseiller de Barack Obama, a fondu en larmes en direct.

«C’est plus simple d’être père ce matin. C’est plus simple de dire à nos enfants “ton caractère compte, dire la vérité compte, être une bonne personne compte”», a déclaré le commentateur visiblement ému sur le plateau de CNN.

«Et c’est plus facile pour un tas de personnes : si vous êtes musulman dans ce pays, vous n’avez plus à vous inquiéter du fait que le président ne veuille pas de vous ici. Si vous êtes un immigrant, vous n’avez plus à vous inquiéter d’avoir un président qui serait heureux de vous arracher votre bébé des bras».

Today is a good day.

It’s easier to be a parent this morning.

Character MATTERS.

Being a good person MATTERS.

This is a big deal.

It’s easy to do it the cheap way and get away with stuff — but it comes back around.

Today is a good day.#PresidentBiden#VotersDecided pic.twitter.com/h8YgZK4nmk

— Van Jones (@VanJones68) November 7, 2020