Victoire de Joe Biden aux présidentielles américaines : A’Salfo et Magic System en pions

Même si les deux personnalités sont en froid, Josey vient de poser un acte qui en dit long. Elle refuse de lâcher le joueur même après leur séparation.

L’histoire d’amour entre la ravissante Josey et l’international ivoirien Geoffroy Serey Dié a fait couler beaucoup d’encre et de salive. La chanteuse ivoirienne et l’Éléphant sont les heureux parents d’un garçon.

Au moment où l’on pense que les deux personnalités sont en froid, l’artiste vient de poser un acte qui en dit long. Gnakrou Josée Priscille, plus connu sous le nom Josey, est une célèbre chanteuse ivoirienne.

Son histoire d’amour avec l’international footballeur ivoirien Geoffroy Serey Dié a longtemps fait le buzz sur la toile. L’artiste à la voix suave et envoutante et l’ancien capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire ont vécu une belle idylle qui a vu naitre un charmant garçon.

L’affaire a fait grand bruit et le joueur a clairement déclaré sur les réseaux sociaux qu’il est le père du petit Elishama. Serey Dié qui vivait déjà en couple a publiquement demandé pardon à son épouse.

«Vis-à-vis de la mère de mes enfants, j’ai foutu la merde. Il faut que tu comprennes une chose: je ne suis pas parfait, je suis comme tout le monde», a affirmé le pro ivoirien dans une vidéo. Mais il semble que la belle Josey a gardé d’excellents rapports avec le père de son fils.

Et pour cause, à l’occasion de l’anniversaire du footballeur, l’ex-requin de studio lui a laissé un sympathique message typiquement à l’ivoirienne. «ALPHONSO DE BARBÈ C pour remuer essaim d’abeilles qui est arrivé einh. Mon cher Auhodu c’est ton anniversaire. Esseu je suis en palabre aek toi ? GBACH !!! Hoouuummm !!! Tu vieillis einh Et puis Tu es content ???

Bref, Je te souhaite beaucoup de bonnes choses. La Santé surtout, c’est le plus important et La Paix du cœur. Le reste Ton DIEU gère. Profite bien de ta journée. Ah j’ai oublié́, on dit y’a COVID fort fort là bas bon reste bien à la maison», a publié Josey sur Instagram en guise de légende accompagnant une photo du champion d’Afrique.