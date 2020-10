Varosha : l’UE «très préoccupée» par les risques de tensions entre Nicosie et Ankara

L’Union européenne a condamné mardi la décision des autorités de l’autoproclamée République turque de Chypre-Nord (RTCN) d’ouvrir au public la zone littorale de Varosha, annexée après l’intervention de l’armée turque en 1974.

«L’UE est très préoccupée par les annonces et les développements d’aujourd’hui concernant Varosha», a annoncé le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

«Ces événements provoqueront des tensions accrues et risquent de compliquer les efforts en vue de la reprise des pourparlers de règlement de la question chypriote», a-t-il déploré. Josep Borrell a insisté sur «l’urgence de rétablir la confiance et non de créer de plus grandes divisions».

Les dirigeants de l’UE se sont engagés, lors de leur sommet les 1er et 2 octobre, à soutenir les efforts pour permettre la reprise des pourparlers sous l’égide des Nations unies, a-t-il rappelé.

«Perle» de Chypre devenue ville-fantôme après l’intervention de l’armée turque, la station balnéaire de Varosha fait partie de l’agglomération de Famagouste, dans l’Est de l’île. Elle a été abandonnée après avoir été entourée de clôtures par les militaires turcs.

La décision de la rouvrir au public a été annoncée par le «premier ministre» de l’autoproclamée République turque de Chypre-Nord (RTCN), Ersin Tatar, lors d’une visite à Ankara quelques jours avant une élection «présidentielle» à Chypre-Nord prévue le 11 octobre.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, en froid avec l’UE, a salué la décision de M. Tatar. «Varosha est incontestablement un territoire chypriote-turc et toute décision la concernant relève des autorités chypriotes-turques», a-t-il affirmé.

Membre de l’UE, la République de Chypre, qui contrôle les deux-tiers sud de l’île, a «fermement condamné la décision de l’occupant turc, et son approbation par Ersin Tatar, d’étendre le permis d’entrée à la zone littorale de Varosha, une combine pré-électorale créée par Ankara».

Cette «action illégale et provocatrice de la Turquie sera dénoncée devant le Conseil de sécurité de l’ONU, l’Union européenne et la communauté internationale comme un acte violant le droit international, les résolutions de l’ONU et les conclusions du Conseil européen», a annoncé le porte-parole du gouvernement chypriote-grec Kyriakos Kousios, dans un communiqué.

