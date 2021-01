Une quadragénaire abuse d’un homme de 31ans pendant 36h d’affilée

Le drame s’est produit jeudi dans le comté de Greenbrier, en Virginie (Etats-Unis). Une jeune femme, âgée de 25 ans, a tué par balles ses 5 enfants.

Oreanna Myers, âgée de 25 ans, était la mère des petits Kian, 4 ans, Aarikyle Nova, 3 ans et Haiken Jirachi, 1 ans et la belle-mère de Shaun et Riley, 7 et 6 ans.

Juste avant de les abattre, elle était allée chercher deux d’entre eux à l’arrêt de bus. Après elle a brûlé sa maison avec leurs corps à l’intérieur puis elle s’est suicidé en se tirant une balle dans la tête.

Au moment du drame, son mari Brian Bumgarner se trouvait chez son père où il vivait la semaine pour être plus proche de son travail.

Oreanna a laissé une lettre sur place. «Ce n’est la faute de personne, mais la mienne. Mes démons ont eu le dessus sur moi, et il n’y a pas de retour en arrière. Je suis désolée de ne pas avoir été assez forte.» a écrit la jeune femme.