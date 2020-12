Une mère de 46 ans viole un garçon de 11 ans lors d’une soirée

Ouf, quelle frayeur ! À Yopougon en Côte d’ivoire, un jeune coiffeur a été agressé véhément au bras par un serpent à deux têtes dans son atelier. Mais, rien ne lui est arrivé à cause de sa réaction immédiate.

L’histoire en faite a été relatée par le victime même après qu’il est survécu à son incident.

«Tout a commencé le 06 décembre quand je suis arrivé le matin dans mon atelier. Dès que j’ai ouvert mon petit sac dans lequel se trouvaient mes outils de travail, un serpent à deux a surgi de l’intérieur et m’a piqué. J’ai eu peur au début, mais il fallait que je me débarrasse de lui. J’ai cassé le miroir le l’atelier pour coupé une des têtes et l’autre était toujours accroché sur ma main droite»

Il continue : «Je l’ai tué, mais quelques minutes après, je ne sentais plus mes lèvres et ma main. J’ai pu prendre le serpent et je suis allé le montrer à ma mère. Après, ça été un coma. Je me suis réveillé le 11 décembre. Quand je me suis réveillé à l’hôpital, j’ai pissé du sang pendant 6 jours». Plus de peur que de mal.