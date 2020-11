Une journaliste chinoise risque cinq ans de prison pour avoir filmé Wuhan en pleine épidémie (vidéo)

Au moins dix combattants, dont trois officiers de la défense antiaérienne syrienne et des paramilitaires étrangers, ont été tués dans les frappes menées par Israël mercredi 18 novembre en Syrie.

Parmi eux figurent cinq paramilitaires «probablement de nationalité iranienne, probablement de la force Qods», mais aussi deux combattants de milices pro-Iran, a indiqué l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).

Les frappes israéliennes ont visé deux positions de la défense antiaérienne de l’armée syrienne, près de l’aéroport de Damas et au sud-ouest de la capitale, a indiqué le directeur de l’OSDH, Rami Abdel Rahmane.

Les bombardements ont aussi visé des positions et des entrepôts d’armes et de munitions des forces iraniennes et pro-iraniennes près de la capitale, notamment dans les environs de Sayeda Zeinab et Kesswa.

L’armée israélienne avait, elle, annoncé avoir ciblé le «quartier général iranien» en Syrie, un «site secret» accueillant des «délégations de hauts responsables iraniens», la 7e division de l’armée syrienne et des batteries de missiles sol-air.

«Ce que l’Iran et la Syrie ont fait : ils ont mis des engins explosifs improvisés près de la ligne Alpha pour frapper les troupes israéliennes. Ce que nous avons fait : nous venons de frapper des cibles de la Force iranienne Qods et des forces armées syriennes en Syrie», a écrit l’armée d’Israël sur Twitter. La Force Qods est une unité d’élite des Gardiens de la révolution iraniens chargée des opérations extérieures.

Israël a effectué des centaines de frappes aériennes et de tirs de missiles sur la Syrie depuis le déclenchement de la guerre dans ce pays en 2011, ciblant les troupes iraniennes et les forces du Hezbollah libanais déployées en territoire syrien, ainsi que l’armée syrienne.

Avec AFP