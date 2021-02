Une jeune fille de 18 ans enlevée et violée pour une rançon de 500 euros

Le corps sans vie de Keira Ladlow a été retrouvé dans sa maison située dans le quartier de Kitts Green à Birmingham, en Grande-Bretagne.

C’est un proche qui a fait la macabre découverte vendredi, aux environs de 14H00. La victime, âgée de 25 ans, gisait dans son lit. Son cadavre était mutilé, rapporte closermag.fr

Selon les premières constatations effectuées sur le corps, la jeune femme a été dévorée par son propre chien dans son sommeil.

L’animal, un Staffordshire cross, a été emmené au chenil et sera prochainement euthanasié. Une autopsie sera pratiquée pour confirmer les causes de la mort.

«Elle avait une passion pour ses chiens, ses amis et sa famille. C’est une nouvelle tragique, très triste, et tous ceux qui la connaissaient ont le cœur brisé. Elle avait un cœur en or, était aimés de beaucoup et manquera à ses proches» regrette une amie.