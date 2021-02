Une femme assassinée par son mari le jour de la Saint Valentin !

Il y a femme dans femme et celle-ci est une Amazone. Son mari a provoqué sa colère, elle a fait usage de ses talents de Karatéka pour bien le corriger puis casse un bras à l’ami de ce dernier. La toile impressionnée, fait son éloge et la félicite.

Les hommes qui ont tendance à lever la main sur les femmes, doivent désormais se ressaisir, car il y en a d’autres qui ne se laissent pas faire. Tel est le cas de la jeune femme Harmonie qui a partagé sur les réseaux sociaux une histoire cocasse qui a fait du bruit.

En effet, Harmonie a raconté qu’elle a correctement bastonné son fiancé qui a plusieurs fois testé sa colère. Le jour de la réplique, l’un des amis de son époux a été victime de sa colère parce qu’il était là entant que moqueur. Conséquences : il a vu un des bras cassé avec succès.

L’anecdote de Harmonie

«Je suis Harmonie Burkinabè j’ai 23 ans. Je suis commerçante et je sors avec Axel 27 ans fonctionnaire. Tout allait bien entre nous jusqu’à ce qu’il se mette un soir à me battre. C’était la première fois et je lui avais dit de faire attention et ils’est moquer. En réalité je maitrise le karaté mais il ne le sait pas. Un soir il est rentré du boulot et a appelé tous ses ami de venir voir comment il éduque sa femme.»

«Il a essayé de me taper. Je lui ai dit de rester tranquille. Il a quand même levé la main sur moi et ses amis l’applaudissaient alors je suis allé fermer la porte de la cour et je l’ai bastonné correctement. Ses amis ont commencé à escalader le mur. Mais j’ai pu récupérer un d’entre eux à qui j’ai malheureusement cassé le bras, puis j’ai ramassé mes affaire et je me suis trouverune maison. Le problème est que sonami à qui j’ai cassé le bras me menace de poser plainte. J’ai peur à présent de finir en prison. La police va t’elle croire en ma version?».

Actuellement, Harmonie a peur parce que l’ami de son mari a qui il a cassé un bras menace de porter plainte, ce qui a suscité sa confidence sur la toile. Plusieurs internautes se sont prononcés en l’encourageant.

«C’est bien fait pour lui. Ce n’est pas en public qu’on éduque sa femme. Toutes mes félicitations ma chérie. Tu es la meilleure»...«Ma sœur chapeau à toi. Tu as fait un bon boulot. Je suis fière de toi. Pour le cas de son ami, ne crains rien», ont écrit les internautes. Alors chers lecteurs, quel est votre conseil à son endroit ?