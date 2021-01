Une déclaration agressive pourrait pousser Sergio Ramos à quitter le Real Madrid

Le club veut garder son capitaine une saison de plus après la fin de son contrat le 30 juin.

Tout comme le rêve de Barcelone est de garder Lionel Messi dans le club après le 30 juin, date à laquelle son contrat prend fin, le Real Madrid vit la même situation avec son capitaine Sergio Ramos.

L’arrière central pourrait terminer une période de 15 ans dans le club l’été prochain. Les deux parties ne parviennent pas encore à un accord. Et les choses pourraient empirer.

En raison de certaines complications dans sa santé avec une infection virale, Zinedine Zidane est resté à la maison sans contact physique avec le club.

Son état est parfaitement bien, mais il doit être isolé. Par conséquent, son assistant David Bettoni le remplace dans les conférences de presse, parmi le reste de ses tâches.

«Il va beaucoup mieux. Et chaque jour ça va mieux, on parle tous les jours, on regarde les formations, on discute du contenu. Il n’est pas physiquement là, mais il est avec nous. La semaine a été très bonne. Son absence se fait vraiment sentir, il a de la personnalité et du charisme», a déclaré Bettoni.

Quant à Ramos, 34 ans, Bettoni a parlé de lui. Il se remet d’une blessure, au milieu des négociations difficiles pour prolonger son contrat. Le sélectionneur français a déclaré: «Je ne suis pas concerné, c’est un excellent professionnel». Est-ce que Ramos aimera ça?