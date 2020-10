Une artiste conçoit après le coup énergétique de Booba

Depuis mardi soir, la Miss Côte d’Ivoire 2020, Maryline Kouadio, fait l’objet de nouvelles récriminations sur les réseaux sociaux.

Le tempête soulevée par l’affaire des photos de la Miss et de son ex petit ami qui ont fuité sur la toile, n’est pas encore estompée que déjà, la charmante demoiselle âgée de 18 ans, ouvre une autre porte à l’ouragan.

En effet, invitée mardi soir sur la chaîne de télé, Life Tv, la reine ivoirienne de la beauté distille un français approximatif. Autrement dit son niveau de français ne convainc pas.

Elle mélange torchon et serviette. Morceau choisi : «Je veux défavoriser les enfants…», et c’est le tollé général. Les internautes en ont fait leur chou gras. Les commentaires fusent de partout et les quolibets vont bon train. «S’il te plait, ne défavorise pas les enfants ! Quand tu apprends des réponses par cœur, essaie au moins de comprendre le sens des mots», a laissé Hassan Hayek sur sa page facebook.

‘«Quand je pense que le credo du concours Miss Côte d’Ivoire, c’est: la recherche de l’excellence, et qu’une Miss n’arrive même pas à aligner une seule phrase correcte, franchement, j’ai mal. Ou bien votre recherche d’excellence là, c’est dans un autre domaine autre que la beauté et l’intellect ? En tout cas, ce sont les enfants de VICTOR YAPOBI que tu vas défavoriser et pas les nôtres», se moque une autre.

La jeune n’a pas manqué de soutien dans ce torrent de flèches. «Ma chérie, laisse les gens parler. Eux qui savent aligner des phrases, ils sont qui dans le pays … Si vous trouvez qu’elle ne mérite pas d’être Miss. A la prochaine édition, envoyez vos parents intellectuels pour représenter la Côte d’Ivoire», mentionne un admirateur pour calmer la tempête. Les jours à venir, elle doit chercher à mériter sa place en raffinant sa langue.