Un procureur met au frais son neveu qui l’a escroqué pour une voiture

Il fait actuellement l’unanimité sur les réseaux sociaux. L’homme d’affaire nigérian, Pretty Mike a rendu public sa relation avec ses 6 épouses tous enceinte à travers la cérémonie de mariage de l’acteur nigérian Williams Uchemba. Les internautes sont hébétés.

Pretty Mike fait le Buzz sur la toile. Il a posté plusieurs photos et vidéos de lui en compagnie de ses 6 femmes sur les réseaux sociaux. Elles sont toutes enceintes et fières. Sur Instagram, les commentaires vont bon train. Certains internautes le comparent au Roi Salomon (King Solomon of Nigeria).

On met même en avant une parole de la Bible dans Genèse 9 verset 7 où Dieu donne instruction à Adam et Eve de remplir la terre. La gente masculine le félicite parce que pour elle, c’est un exploit. Il est venu avec ses femmes à cette cérémonie pour démontrer qu’il est loin de plaisanter. Et éviter que l’opinion croit en un montage.

Avec cette apparition, la toile a pris conscience que c’est du réel et y croire désormais. Tout de même, ils se demandent comment cela a été possible.