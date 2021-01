Un prêtre tabassé par un homme dans une église devant les fidèles

Les faits se sont déroulés la semaine dernière à Mareuil-lès-Meaux, en Seine-et-Marne. Une jeune femme de 26 ans a été attirée dans un appartement par des connaissances féminines alors qu’elle fêtait son anniversaire.

Une fois entrée dans le logement, le piège s’est refermé sur elle. Elle a été séquestrée et abusée sexuellement. Durant plusieurs jours, elle a subi des violences, des attouchements sexuels et des fellations forcées.

Mercredi, elle a tenté se s’échapper en passant par l’une des fenêtres. C’est à ce moment là que la victime a été repérée par une patrouille de police. Au départ, les forces de l’ordre pensaient intervenir pour une tentative de suicide. Mais ils ont vite pris conscience de la situation et délivré la jeune femme. Ils ont interpellé les cinq autres occupants du logement.

Il s’agit de 3 hommes et 2 femmes, âgés d’une vingtaine d’années, qui ont été placés en garde à vue. Ils ont été mis en examen samedi “pour séquestration, viol et actes de tortures et de barbarie” et écroués.