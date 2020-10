Un prêtre orthodoxe blessé a été par balle à Lyon, son pronostic vital engagé

Au Bénin, les femmes des marchés publics ont battu, ce samedi 31 octobre 2020, le macadam sur l’ensemble du territoire national pour exiger le respect des droits civils et des libertés publiques.

C’est une grande marche initiée par le mouvement des femmes pour la paix, le pain et la démocratie. Au cours de cette marche fortement soutenue par d’autres mouvements, associations et personnalités politiques, les manifestantes ont invité les gouvernants à œuvrer véritablement pour la restauration de l’État de droit et de démocratie au Bénin.

Elles disent ne plus avoir confiance en certaines institutions de la République impliquées dans l’organisation des élections telles que la Commission électorale nationale autonome (Cena), le Cos/Lépi et la Cour constitutionnelle. Celles-ci ont dénoncé également l’augmentation des taxes et impôts, les licenciements massifs, la cherté de la vie, le désespoir du peuple face à la gestion du pays depuis l’avènement de la rupture à ce jour, la généralisation de la faim, de même que la chasse aux sorcières.

Elles ont donc exigé la libération des détenus politiques et le retour des exilés politiques. Vêtues de blanc, elles ont plaidé, par ailleurs, pour un dialogue national inclusif dans l’intérêt supérieur du peuple béninois.

Notons que cette marche pacifique s’est déroulée dans le respect strict des gestes barrières contre la propagation du coronavirus.