Un migrant ivoirien fait fortune en France en deux ans à peine

Ce n’est plus une nouvelle que Burna Boy, le géant africain autoproclamé, a remporté un Grammy Award dans la catégorie Meilleur album de musique mondiale il y a une semaine et il a continué à recevoir les éloges de plusieurs trimestres.

Le chanteur de 29 ans, qui a noté qu’il était soulagé lorsqu’il a été annoncé comme gagnant, a également affirmé qu’il méritait de remporter le prestigieux prix.

Dans une interview accordée à BBC Africa , il a déclaré: «Je me suis senti très soulagé parce que je le méritais. Si je ne l’obtenais pas, j’espérais qu’une situation ne se produirait pas où je n’obtiendrais pas ce que je méritais. En 2012, j’ai réalisé qu’il était plus gros que moi et c’est à ce moment-là que j’ai compris que ce n’était plus un hobby. Tout est possible. Quelle que soit la situation ou l’environnement dans lequel on se trouve, cela ne détermine pas vraiment son avenir ou ce que l’on va faire. Cela n’empêche pas non plus de poursuivre ses rêves. En fin de compte, nous sommes dans un environnement très décourageant. Un environnement qui ne croit même pas en lui-même; parler plus de croire en un.

«Il est toujours important pour moi de faire de la musique autant que possible car c’est ce qui restera quand je ne serai plus là. Ce seront mes empreintes. Je crois qu’à chaque étape de ma vie, (je devrais) créer un ensemble d’œuvres qui raconte et explique cette période de ma vie.

Parlant de la réalisation de l’album primé Twice As Tall, Burna Boy a ajouté: «Il est important de travailler depuis le Nigéria, malgré les défis, car c’est chez moi. Le fait que je l’ai fait ici ne signifie pas que c’était propice. J’avais le sentiment que si nous avions un leadership qui prenait les jeunes au sérieux et mettait également en place certaines infrastructures, je ne gagnerais probablement pas le Grammy en 2021. Je l’aurais gagné en 2013 ou 2014. Mais en fin de compte, Dieu ne fait pas d’erreurs. De nombreuses portes ont été ouvertes et ma plus grande joie est que les futurs génies franchiront ces portes et en ouvriront de nouvelles.