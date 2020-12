Âgé de 35 ans, un homme a comparu devant la cour d’assises du Puy-de-Dôme pour un viol et deux agressions sexuelles.

D’après plusieurs médias français qui ont rapporté l’information, les faits se sont déroulés le 22 septembre 2018 dans les rues de Clermont-Ferrand. Ce jour-là, l’individu a attaqué une étudiante de 22 ans qui venait de refuser ses avances. Ce dernier l’a menacée de la tuer si elle ne se laissait pas faire.

Il l’a alors entraînée de force entre deux voitures et l’a frappée, avant de la violer et de prendre la fuite.

Mais il sera rattrapé quelques jours plus tard. En effet, la victime a reconnu son agresseur dans le tramway et a appelé la police. Arrivées sur place, les forces de l’ordre ont interpellé le présumé violeur.

A la barre, l’homme jure que la victime était consentante. «Je te jure monsieur le juge. Elle était contente, je te jure», a-t-il juré, à la surprise générale de l’assistance. Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, B. C., a condamné à 14 ans de réclusion criminelle.