Un commerçant raconte que des filles auraient des rapports sexuels avec eux pour des vêtements

Nikole Mitchell s’est sentie poussée à consacrer sa vie en Dieu en raison de son éducation dans une famille baptiste super religieuse, mais elle a finalement décidé de suivre son cœur et de quitter l’Église, une décision qu’elle n’a jamais regrettée.

En parlant à The Post, Mitchell a avoué qu’elle rêvait de se déshabiller depuis qu’elle était enfant, elle n’a jamais eu l’impression qu’elle avait la liberté de le faire. «Dès mon plus jeune âge, j’avais fantasmé d’être strip-teaseuse», a-t-elle expliqué. «Mais j’ai été endoctriné pour croire que mes désirs et mon corps étaient intrinsèquement pécheurs et mauvais.»

La mère de trois enfants a décidé de propager officiellement la parole de Dieu à l’église, mais même ce n’était pas une décision soutenue par sa famille.

«On m’a appris que les femmes ne sont pas autorisées à diriger et que les femmes ont leur place dans la cuisine et avec les enfants. Donc, même si cela allait à l’encontre de tout ce qu’on m’a dit, j’ai décidé de devenir [un pasteur] à cause de mon amour pour la scène », a déclaré Mitchell, 36 ans.

Nikole Mitchell et son désormais ex-mari ont commencé à fréquenter l’église Woodland Hills à St. Paul, Minnesota en 2011 et ont réalisé que l’égalité des sexes au sein de l’église était en fait possible. Elle y est devenue pasteur et tout allait très bien… jusqu’en 2016.

Je me disais, Oh mon Dieu, je ne pense pas que je suis hétéro «et cela a secoué mon monde», se souvient Mitchell, qui s’identifie désormais comme bisexuel et pansexuel. «Je savais que si je révélais ma singularité, je perdrais tout parce que l’église n’accueille pas les personnes queer». En 2017, elle avait quitté l’église pour de bon.

Après avoir vu la femme de son coach de vie faire du mannequinat en lingerie sur Instagram, elle a décidé de s’inscrire à un cours intitulé Sexpress You pour approfondir ses désirs. Peu de temps après, elle a fait sa première séance photo nue et s’est finalement sentie bien dans sa peau. «Je ne me suis jamais sentie plus sexy et libérée qu’à l’époque», se souvient-elle.

Elle s’est inscrite à la plate-forme par abonnement pour offrir aux abonnés des photos et des vidéos pour répondre à leurs besoins érotiques. «J’ai commencé très timide comme juste des photos topless, mais maintenant j’en suis au point où je prends des demandes personnelles et fais des vidéos très adaptées aux désirs spécifiques des gens», a déclaré Mitchell à propos de son nouvel appel. «J’en suis au point où en mars, j’allais en fait être payé plusieurs milliers de dollars pour avoir des relations sexuelles avec quelqu’un, et j’étais d’accord avec ça, mais COVID a frappé et cela a été annulé.»

«Chaque personne a le droit de s’exprimer de la manière qui lui convient et c’est ainsi que cela me fait du bien», a-t-elle déclaré. «Ma sexualité est incroyablement guérissante et sacrée. Et quand je donne ce cadeau aux gens, cela les bénit. Amen!»