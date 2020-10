Un artiste-musicien sénégalais arrêté pour détention de faux-billet

Le commissariat d’arrondissement de Pikine a mis aux arrêts un artiste-musicien de profession, pour détention et mise en circulation de faux billets de banque ayant cours légal dans un pays étranger.

Entrepreneur et artite musicien de profession, P. M. Diouf, 22 ans a vainement de tourner en dérision les policiers. En effet, le jeune homme s’est dans une boutique de multiservices à Pikine-Icotaf, pour faire le change de 08 coupures de 50 dollars en FCfa.

En homme averti, l’agent prestataire passe au détecteur et constate qu’elles étaient fausses.

Il fait sans hésiter appel aux forces de l’ordre qui ont interpelé le délinquant et l’ont conduit au commissariat de Pikine.



Il a justifié les billets en sa possession comme provenant d’un individu de nationalité ivoirienne, à qui il avait vendu des chaussures à Ouest-Foire et qu’il ignorait qu’ils étaient faux.

Non convaincu par ses arguments, les policiers l’ont placé en garde-à-vue. Et il sera déféré au parquet ce lundi pour détention et mise en circulation de faux billets de banque ayant cours légal dans un pays étranger.