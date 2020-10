Un apprenant vole pour payer les frais médicaux de son père

L’épouse anonyme d’un député ghanéen a révélé à un conseiller populaire sur Facebook en relation appelé David Bondze-Mbir que son mari ne méritait pas un autre mandat au parlement car il n’avait rien fait pour ses électeurs.

La femme désemparée a déclaré à M. Mbir que la seule réussite de son mari était de passer d’une femme à l’autre et de dépenser de manière extravagante pour elles sans développer sa circonscription. Elle dit faire preuve de diplomatie à cause de ses enfants, mais maintenant tout ce qu’elle veut, c’est un divorce.

«J’ai du mal à comprendre comment il peut s’adresser aux électeurs pour les convaincre de voter à nouveau pour lui. Le montant depensé de son autre compte qu’il a donné à deux femmes avec lesquelles je sais qu’il couche est plus que n’importe quel projet qu’il ait jamais réalisé dans sa circonscription. Je l’ai fait suivre pendant un certain temps et j’ai rassemblé de nombreuses preuves pour demander le divorce. Mais comme toutes les femmes à ma place, je suis tactique à cause de nos enfants», a accusé la femme désemparée.