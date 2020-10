Un administré jette ses déchets dans la nature, la maire les reverse dans son jardin

La mort, quelle qu’en soit la forme, provoque très souvent des sentiments de douleur, de tristesse, de désespoir et d’agonie chez les amis et les parents du défunt.

C’est le sentiment qui anime les amis et proches d’une jolie jeune fille qui se serait suicidée parce qu’elle avait perdu son téléphone. La regrettée Nora Able était une reine de beauté d’Uyo, dans l’État d’Akwa Ibom au Nigeria. Elle serait décédée des suites du poison qu’elle avait bu. Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital mais a été déclarée morte plus tard.

Elle a été enterrée et ses amis ont tenu une séance aux chandelles pour pleurer la grande perte. Elle était une personne importante et présidente de la Clever Girls Foundation. Ses amis se sont rendus sur leurs pages de médias sociaux pour pleurer et lui rendre leur dernier respect. Les informations glanées dans les réactions ont révélé qu’elle s’était suicidée pour avoir perdu son téléphone.

Certaines personnes sont prêtes à tout pour se procurer un smartphone de nos jours, et surtout le dernier iPhone de la marque Apple. Il y’a quelques années, un vlogger se serait pendu parce qu’il avait égaré son iPhone lors d’une soirée Arctic Monkeys selon le rapport d’une enquête. Un policier avait déclaré que l’homme était «extrêmement triste» d’avoir perdu son téléphone avant de se pendre.