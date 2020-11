Twitter a adoré le commentaire de Snoop Dogg sur le combat de Mike Tyson et Roy Jones Jr

Snoop Dogg faisait partie de ceux qui ont commenté le combat de Mike Tyson et Roy Jones Jr hier soir, et Twitter a adoré chaque minute.

La légende de la côte ouest s’est produite pendant l’événement, mais le vrai point culminant pour beaucoup était ce qu’il avait à dire lorsque les combats ont eu lieu.

Un commentaire particulier qui est resté avec les téléspectateurs de l’événement a été quand il a comparé le combat de Jones et Tyson à «deux de mes oncles se battant à un barbecue.» À un autre moment, il a fait remarquer: «Grand-mère, ils se battent à nouveau», ce que Michael B. Jordan a souligné sur Twitter.

😂😂 Snoop Dogg said about Roy Jones Jr and Mike Tyson "This shit is like two of my uncles fighting at a barbecue!" #tysonvsjones #TysonJones pic.twitter.com/JbQAgeZQqT — freewilly2.0 (@therealwill1723) November 29, 2020

“Grandma they out there fighting again “ – @SnoopDogg commentary on #tysonvsjones is 💯😂💀 — Michael B. Jordan (@michaelb4jordan) November 29, 2020

LeBron James en particulier était un grand fan des commentaires de Snoop, l’appelant «simplement le plus grand dans tout ce qu’il fait». Même Stephen A Smith d’ESPN a donné des accessoires à Snoop Dogg pour son commentaire.

«Écoutez-vous tous mon homme @SnoopDogg appeler ça combat», a-t-il tweeté. «Je ne sais pas pour le reste de vous, mais j’adore ça. Snoop est la partie la plus divertissante de ce combat. Il fait fantastique.»

My Unk @SnoopDogg is simply the greatest at whatever he does man!! Swiss Army Knife++++++ — LeBron James (@KingJames) November 29, 2020

Are y’all listening to my man @SnoopDogg call this fight. I don’t know about the rest of y’all, but I’m loving this. Snoop’s the most entertaining part of this fight. He’s doing fantastic. — Stephen A Smith (@stephenasmith) November 29, 2020

Il n’a pas seulement fourni des commentaires hilarants pendant l’événement principal, mais il a également vécu des moments mémorables lors du combat de Nate Robinson et Jake Paul.

«Oh mon Dieu! Seigneur, ayez pitié», dit-il lorsque Paul a abattu Robinson pour la première fois. «Prends ma main, ramène-moi à la maison, laisse-moi me lever», chanta-t-il alors que Robinson se remettait sur ses pieds. «Bonne nuit Irene.

Snoop commentating Jake Paul knocking out Nate Robinson is the definition of 2020 #tysonvsjones pic.twitter.com/RBMynfUlqY — Jay 🕊 (@Jax4PF) November 29, 2020

Découvrez ce que Twitter avait à dire sur le commentaire de Snoop ci-dessous.

“Side order of short ribs with Mike Tyson sauce on it “ – @SnoopDogg 😂 🏆 #tysonvsjones — Michael B. Jordan (@michaelb4jordan) November 29, 2020

“Grandma they out there fighting again!” – @SnoopDogg — Camron Smith (@camronsmith) November 29, 2020

I've commentated @SnoopDogg playing video games multiple times but now I realize he should just commentate everyone else doing anything else. This is quality entertainment. — 𝙂𝙊𝙇𝘿𝙀𝙉𝘽𝙊𝙔 (@GoldenboyFTW) November 29, 2020

Honestly @SnoopDogg was the best part of the whole ppv. #tysonvsjones — Jesse (@Jessewelle) November 29, 2020

I wanna hear @SnoopDogg be a commentator for every sport. Basketball, football, luge 🤷🏾‍♀️ https://t.co/b9KEDHG6NN — Gabrielle Union (@itsgabrielleu) November 29, 2020