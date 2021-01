Tunisie : fortes émeutes et affrontements entre manifestants et policiers

Aux États-Unis, les choses se précisent déjà. L’arrivée de Joe Biden ne reste que quelques heures et le moment est venu pour Donald Trump et sa famille de libérer la maison blanche. Ce qui se faire depuis ce matin, d’après CNN.

Estimé que l’élection lui a été volée ou pas, le vin est tiré, Donald Trump va bel et bien quitter le pourvoir ce 20 janvier 2021. Même s’il refuse de participer à la cérémonie d’investiture de son successeur Joe Biden, ceci n’empêche pas de conduire les choses à bon port.

Locataire de la maison blanche, il va rejoindre son propre domicile qu’il avait jugé plus confortable en laissant place à la famille Biden. Selon CNN, les Trump ont déjà empaqueté et expédié vers Mar-a-Lago, leur futur lieu de résidence, la moitié de leurs affaires personnelles.

De quoi faciliter la tâche aux équipes qui doivent préparer la résidence pour les nouveaux occupants. La maison blanche sera soigneusement nettoyée et désinfectée plus encore que lors des précédentes passations de pouvoir à cause des tests positifs à la Covid-19 de Donald, Melania et leur fils Barron Trump en 2020.

Un fond estimé à un demi-million de dollars a été réservé pour couvrir le nettoyage. Le nouveau président est les siens pourront rejoindre leur nouveau domicile sans le moindre risque sanitaire. Et avant leur installation, tout serait déjà installé du premier au dernier.