Trump pourtant contre l’avortement, a reçu un traitement à base de tissu fœtal avorté

On en sait un peu plus sur le traitement à la base de la guérison rapide. Il avait reçu un fœtus avorté aux Pays-Bas dans les années 1970.



Ce traitement miracle qui l’aurait rajeuni de 20 ans est issu d’un avorton. En effet, comme d’autres biotechs à travers le monde, Regeneron a testé ses anticorps en utilisant des cellules, appelées HEK 293T, dérivées d’un fœtus avorté aux Pays-Bas dans les années 1970 rapporte cnews.



Dans les faits, cela ne veut pas pour autant dire que ces cellules proviennent «directement» de ce foetus. En près de cinquante ans, les cellules HEK 293T ont en effet été «immortalisées», ce qui signifie qu’elles continuent à se diviser en laboratoire, un peu comme le ferait un cancer, et, au fil du temps, elles ont reçu d’innombrables changements et ajouts génétiques en fonction des pathologies visées ou à des fins de recherches.



Ces cellules «immortelles» n’ont donc rien d’exceptionnel en soi puisqu’elles sont communément utilisées dans l’industrie pharmaceutique, mais dans le cas de Donald Trump et plus encore dans la perspective américaine.

Le sujet est vite revenu sur le devant de la scène en raison de l’opposition traditionnelle des conservateurs américains au recours à des cellules issues d’avortement, fussent-elles dérivées et lointaines ou encore développées suivant des protocoles sévères.

President Trump's antibody treatment was tested using cells originally collected from an abortion, according to Regeneron Pharmaceuticals, the company that developed the experimental drug. https://t.co/NTnZ8Eh8zg