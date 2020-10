Trump met fin aux négociations avec les démocrates sur le plan de relance

Alors que démocrates et républicains menaient d’âpres négociations depuis plus de deux mois, Donald Trump a tout bonnement décidé d’y mettre fin ce mardi. Il a ainsi annoncé qu’il avait décidé de ne plus négocier avec les démocrates sur un nouveau plan d’aide aux Américains et aux petites entreprises pour faire face au Covid-19.

«J’ai demandé à mes représentants d’arrêter de négocier jusqu’à après les élections», a tweeté le président américain, accusant la cheffe des démocrates au Congrès Nancy Pelosi de ne pas négocier «de bonne foi».

«Dès que j’aurai gagné, nous voterons un grand plan d’aide qui sera centré sur les travailleurs américains et les petites entreprises», a-t-il ajouté. Donald Trump «fait passer son intérêt avant celui du pays», a dénoncé la cheffe des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi.

Un nouveau coup de pouce budgétaire est pourtant jugé crucial par les économistes pour permettre à la première économie mondiale de relever la tête, après avoir été mise à genoux par la pandémie qui a paralysé de nombreux secteurs économiques.

L’administration Trump et le Congrès tentaient de se mettre d’accord sur un nouveau plan d’aide pour les ménages et les entreprises. La démocrate Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin avaient repris un rythme quotidien de négociations depuis près d’une semaine.

Mais les divergences entre républicains et démocrates restaient trop grandes. Le montant total de l’aide, notamment, posait problème, les républicains voulant un premier accord moins important, quitte à revenir à la table des négociations si nécessaire, tandis que les démocrates demandaient un plan de grande ampleur immédiatement.

L’annonce du président américain intervient alors que le président de la Banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell a, quelques heures plus tôt, alerté sur les conséquences désastreuses qui menaçaient l’économie américaine sans aide supplémentaire pour les ménages et les entreprises.

«Cela pourrait déclencher une dynamique typique de récession, car la faiblesse se nourrit de la faiblesse», a-t-il déclaré. «Une longue période de progrès inutilement lents pourrait continuer à exacerber les disparités existantes de notre économie. Ce serait tragique», a-t-il encore prévenu.

La Maison Blanche et le Congrès avaient déjà adopté fin mars un gigantesque plan de relance de 2.200 milliards de dollars. Mais les mesures mises en place expirent progressivement, notamment les aides supplémentaires pour les chômeurs et les prêts aux petites et moyennes entreprises.

Wall Street réagit

Après l’annonce du président américain, la Bourse de New York virait nettement dans le rouge ce mardi à moins d’une heure de la clôture.

Vers 19H05 GMT, le Dow Jones Industrial Average cédait 1,11% à 27.836,53 points, le Nasdaq perdait 1,29% à 11.186,16 points et l’indice élargi S&P 500 abandonnait 1,20% à 3.367,73 points.

Les indices de la place new-yorkaise étaient dans le vert peu avant les tweets du locataire de la Maison Blanche, candidat à sa propre succession.

Avec AFP