Trump était «l’incitateur en chef» de l’émeute, a déclaré le procureur au procès au Sénat

Donald Trump a passé des semaines à enflammer les partisans en leur disant que l’élection de novembre avait été volée, puis est devenu «l’incitateur en chef» de l’émeute meurtrière du Capitole américain, ont déclaré mercredi les procureurs démocrates aux sénateurs lors du procès de destitution de l’ancien président.

Dans un langage brutal et direct pour lancer des arguments formels, le responsable principal de la destitution de la Chambre, Jamie Raskin, a déclaré que le président de l’époque avait le pouvoir d’arrêter la foule et d’empêcher les troubles meurtriers du 6 janvier.

Au lieu de cela, il a fait le contraire, alimentant le récit de ne jamais concéder l’élection et de «se battre comme un enfer» pour empêcher la certification de l’élection, a déclaré le directeur, qui joue le rôle de procureur dans un procès.

«Les preuves vous montreront que l’ex-président Trump n’était pas un spectateur innocent», a déclaré Raskin devant les 100 sénateurs siégeant en tant que jurés dans le deuxième procès de destitution sans précédent de l’ancien président.

«Donald Trump a abandonné son rôle de commandant en chef et est devenu l’incitateur en chef d’une insurrection dangereuse», a-t-il ajouté.

«Et lorsque la violence est venue inexorablement et inévitablement, comme prévu, et a envahi ce corps et la Chambre des représentants dans le chaos, nous vous montrerons qu’il a complètement abdiqué son devoir de commandant en chef pour arrêter la violence et protéger le gouvernement», a déclaré Raskin ajoutée.

Condamner Trump sera une lourde tâche. Avec le Sénat divisé également 50-50, et les deux tiers du Sénat nécessaires pour un verdict de culpabilité, 17 républicains devraient faire défection et rejoindre tous les démocrates afin d’obtenir une condamnation.

Mardi, seuls six républicains se sont joints aux démocrates pour voter que le procès était constitutionnel et pouvait se poursuivre. Les démocrates ont deux jours pour exposer leur cas, et ils ont déjà utilisé de nombreuses séquences vidéo de l’assaut chaotique, mais aussi du discours de Trump du 6 janvier près de la Maison Blanche.

Les responsables de la mise en accusation ont rapidement fait valoir que le président avait utilisé ses remarques comme «un appel aux armes», le dernier élément d’un effort soigneusement planifié pour inciter ses partisans à se battre pour renverser les résultats des élections.

«Au début de la journée, il vous a dit que cela allait arriver, à la fin de la journée, il a essentiellement dit: «Je vous avais dit que cela arriverait»», a déclaré Raskin.

«Et puis il ajoute: «Souviens-toi de ce jour pour toujours»- mais pas comme un jour de disgrâce, un jour d’horreur et de traumatisme comme nous nous en souvenons, mais un jour de fête.»

