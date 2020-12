Triste nouvelle pour Davido : le chanteur vient d’être frappée par un grand malheur

Samedi 5 décembre, Jennifer Lopez a dévoilé une nouvelle photographie d’elle et ses deux jumeaux sur Instagram, provoquant malgré elle un débat parmi ses fans : à qui ressemblent le plus Max et Emme…

Avec près de 135 millions de curieux et curieuses abonnés à son compte Instagram, Jennifer Lopez est l’une des célébrités les plus suivies et commentées sur le réseau social. La récente publication de la photographie illustrant son prochain single a ainsi été largement saluée par plus de 7 millions de mentions «j’aime».

La chanteuse y posait en effet dans le plus simple appareil, dévoilant une plastique parfaitement ciselée. Jennifer Lopez y met également à l’honneur ses deux jumeaux, Max et Emme, nés le 22 février 2008, issue d’une précédente union avec l’acteur et chanteur Marc Anthony. Et l’un des sports préférés des internautes est de s’écharper afin de statuer sur une décision capitale : à qui ressemblent le plus les deux enfants…

«J’adore qu’ils apprécient toujours de s’asseoir sur les genoux de maman ! Bon samedi !» écrit la chanteuse en légende d’une photographie la présentant en effet en compagnie de ses deux merveilles. La publication a par ailleurs recueilli plus de 2 millions de mentions «j’aime» et donc provoqué un mini débat dans l’espace de commentaires.

Tout est parti d’une remarque apparement anodine : «C’est tellement impressionnant, le garçon ressemble au père et la fille à la mère… Magnifique»; remarque qui n’a pas manqué de remporter l’adhésion de certains : «Oui, et ils sont jumeaux sans pour autant se ressembler. La fille a l’air plus grande que le garçon, mais ils sont tous les deux adorables».

Sauf que d’autres observateurs et observatrices ne partagent visiblement pas le même avis : «Pourquoi la fille ressemblerait-elle à sa mère ? Les yeux sont différents, ses lèvres plus fines, son nez plus gros. Adorable, certes, mais elle ressemble complètement à son père», «Mais pas du tout, les deux ressemblent à leur père», «Du tout, les deux présentent le même nez, les mêmes yeux, la même bouche et le même visage que leur père !» Un débat qui ne semble pas près de se terminer…