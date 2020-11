Triste nouvelle pour Bobby Brown : le chanteur vient d’être frappée par un très grand malheur

Plus d’un an après le décès tragique du roi du coupé décalé DJ Arafat, son confrère Bebi Philip révèle enfin l’origine de leur discorde. La vérité ému et affole actuellement le toile.

Le récent passage de Bebi Philip sur le plateau de la chaine de télévision Life Tv, a été riche en révélation très inattendue. D’un côté, le chanteur Bebi Philip, est revenu sur ses rapports avec le roi du Couper décaler, feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat, et de l’autre il a abordé sa vie professionnelle.

En effet, le talentueux arrangeur-chanteur ivoirien, Bebi s’est prononcé, une fois de plus, sur ses rapports avec feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat et a révélé qu’il n’était pas très proche du big boss de la Yorogang.

«C’était juste un collègue dont j’admirais le talent. Nous n’étions pas amis en tant que tels. En tant qu’arrangeur, je travaille avec beaucoup de monde. De la production à la promotion, tu es avec l’artiste», a-t-il indiqué. Cependant, il a quand tenir à éclairer les lanternes sur les raisons de leur séparation.

Ainsi, en ce qui concerne la discorde qui l’a opposé au Roi du Couper décaler pendant plusieurs années, Mister BBP a fait savoir que cette histoire n’était pas dû à une affaire de femme, même s’il reconnait que Dj Arafat a eu une relation amoureuse avec son ex petit ami.

«Il (Arafat) est sorti avec mon ex; c’était mon ex à l’époque. Mais comme on avait des problèmes et j’avais dit que je ne travaillais plus avec lui, il n’a pas digéré cela. Il pensait que c’était parce qu’il s’était mis avec mon ex. Sinon ce n’est pas pour cela. Avant qu’il ne parte, on s’est réconcilié; on était même prêt à travailler ensemble mais la vie en a décidé autrement», a affirmé Bebi Philip.

Néanmoins, l’arrangeur-chanteur dit également avoir appris beaucoup de choses de la mort du Beerus Sama. «Lorsque tu as des problèmes, il faut en parler à ceux qui sont susceptibles de pouvoir t’aider. Il ne faut pas se mettre au niveau auquel on n’est pas. Je ne dis pas cela pour mal parler de lui, c’est juste que moi, quand je regarde les choses, il n’était pas bien et il l’a gardé», a-t-il ajouté.