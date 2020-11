Triste nouvelle : l’actrice de Dallas Linda Gray perd le fils

Linda Gray est actuellement en deuil. La star de Dallas vient d’annoncer qu’elle avait perdu son fils, Jeff Thrasher. Une triste nouvelle qu’elle a partagé avec ses fans sur Instagram.

Jeff Thrasher était le fils de Linda Gray et Ed Thrasher, à qui l’actrice américaine a été mariée de 1962 à 1983, d’après le Daily Mail. À l’instar de sa mère, le quinquagénaire a évolué dans le milieu télévisuel.

Il a travaillé comme réalisateur et producteur sur plusieurs projets télévisés, tels que Junior Chef Showdown ou The Amazing Race Canada, il était un réalisateur et producteur reconnu. Jeff Thrasher laisse derrière lui ses deux parents, ainsi que sa soeur, Kehly Sloane, de deux ans sa cadette.

Mais ce lundi 23 novembre, l’actrice américaine Linda Gray a fait son retour sur Instagram, après plusieurs semaines d’absence. Et c’est pour une triste nouvelle qu’elle a pris la parole sur les réseaux sociaux. La star de Dallas a annoncé qu’elle avait perdu son fils, Jeff Thrasher, à l’âge de 56 ans.

«Une célébration de la vie de mon fils Jeff. Il était l’être humain le plus gentil, le plus drôle et le plus doux. Il a apporté au monde un tel amour et était aimé de tout le monde! Que son voyage soit magique», a-t-elle écrit, non sans émotion, en légende d’un cliché de son fils faisant du vélo sur une route de forêt, dans un somptueux paysage automnal.

Après l’annonce de cette tragique nouvelle, les fans de l’actrice et du disparu n’ont pas tardé à réagir à ce décès. Sur Instagram, ils ont été nombreux à soutenir l’actrice en deuil : «Désolé pour la perte de votre fils bien-aimé Linda. Puisse-t-il reposer en paix et en puissance. Envoi d’amour et de lumière».

«Pas de mots pour ça. Je suis désolé pour votre perte», «Je pense à vous, restez fortes», «Ma pensée et mes prières sont avec vous en ce moment triste», peut-on lire parmi les nombreux messages de condoléances qui ont été postés suite à cette triste annonce.