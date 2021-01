Triste nouvelle : Céline Dion en deuil

Céline Dion se sent bouleverser suite à l’annonce du décès d’un de ses proches et l’a affiché publiquement sur son compte Instagram.

En effet, ce 23 janvier, les chaînes de télévision ont annoncé la mort du journaliste Larry King, à l’âge de 87 ans. Celui qui a interviewé, pendant plus de 25 ans, toutes les plus grandes personnalités est décédé des suites du coronavirus. L’annonce de sa mort a évidemment suscité beaucoup d’émotion.

Et sur son compte Instagram, la chanteuse Céline Dion a rapidement rendu hommage au journaliste avec lequel elle a partagé plusieurs interviews. Proche de Larry King, elle a tenu à exprimer toute sa peine et son soutien à ses proches, le tout accompagné d’un beau cliché sur lequel on la voit en compagnie de Larry King.

«Je suis tellement triste d’apprendre le décès de Larry King. Il était un vrai gentleman et il nous faisait toujours sentir comme si nous parlions avec un ami de toujours. Il n’y aura jamais personne comme lui et il manquera à beaucoup. Mes plus sincères condoléances à sa famille et ses amis. – Céline xx…. », a-t-elle écrit.