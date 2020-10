Triste, ce qui arrive à ce monsieur qui contracte un prêt pour se marier !

Dans le but de bénéficier d’une baisse d’impôt sur son salaire et honorer par la même occasion sa femme qui partage sa vie depuis une dizaine d’années, Séverin, un fonctionnaire décide prend un crédit bancaire pour se marier. C’est triste ce qui lui est arrivé 6 mois plus tard.

En effet, monsieur Séverin est un fonctionnaire modeste qui voulait offrir à son épouse un mariage modeste, faste avec non moins de bonheur. Cette dernière a exigé de lui un mariage grandiose avec beaucoup de commodités modernes. Sieur Séverin n’ayant pas eu le choix a décidé contracté une dette pour le plaisir de cette dernière.

Malheureusement, seulement après six mois de vie maritale, son épouse menace le quitter à cause des difficultés financières qui surviennent dans le ménage. Elle accuse son mari d’irresponsable et lui rejette tout le tort dans cette situation.

En effet, monsieur Séverin devrait versé une somme faramineuse à la banque chaque fin du mois en vue de payer son prêt. Ce qui empute désormais sur le paiement du loyer, la scolarité de leur fils et bien d’autres charges. Séverin est fonctionnaire de son état. Son revenu mensuel est très modeste.