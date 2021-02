Transferts du Real Madrid : les joueurs stars que Zidane veut faire revenir aux Galacticos

Les spécialistes choisissent le meilleur joueur de football des 10 dernières années et voici les résultats.

Après la fin de la période 2011-2020, des spécialistes de la Fédération internationale d’histoire et de statistiques du football (IFFHS) ont choisi celui qu’ils considèrent comme le meilleur joueur de football de l’époque. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo étaient les meilleurs candidats, et le vainqueur n’était pas une surprise.

Après une décision difficile, Messi a été choisi comme le meilleur joueur de la décennie selon l’IFFHS. Pendant ce temps, l’idole argentine a remporté 22 titres, dont 6 en Liga, et deux titres en Ligue des champions. 150 spécialistes de la Fédération étaient en charge de l’élection au cours de laquelle Messi a été choisi.

Le non historique. Le 10 du FC Barcelone a fait une carrière professionnelle prolifique jusqu’à présent et, à 33 ans, il est l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Les spécialistes confirment qu’il est même au niveau de Pelé de Diego Maradona, et pensent qu’aujourd’hui il n’y a personne comme lui.

Cristiano Ronaldo, vainqueur de quatre trophées de la Ligue des champions au cours de la décennie, a terminé en deuxième position.

Le podium a été complété avec Andrés Iniesta et après lui, on retrouve Neymar, Sergio Ramos, Manuel Neuer, Robert Lewandowski, Gianluigi Buffon, Zlatan Ibrahimovic et Luka Modric.