TPMP : Cyril Hanouna tacle Yann Barthès et Quotidien sur l’affaire Pierre Menès

Jeudi 25 mars, Quotidien se payait Touche pas à mon poste en diffusant des images censurées du documentaire de Marie Portolano. Des critiques qui ne sont pas passées inaperçues. Cyril Hanouna a répondu à Yann Barthès ce vendredi dans TPMP, dézinguant l’animateur de TMC et son émission.

La contre-attaque ne s’est pas fait attendre. Jeudi 25 mars, l’émission Quotidien avait taclé sa concurrente Touche pas à mon poste au sujet de l’affaire Pierre Menès. Le journaliste sportif s’est retrouvé dans l’oeil du cyclone après la diffusion sur Canal+ le dimanche 21 mars du documentaire de Marie Portolano Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste.

Le site Les Jours a en effet révélé que la chaîne cryptée avait censuré des séquences mettant en cause le journaliste dans lesquelles il s’explique sur deux incidents : le jour où il a embrassé par surprise Isabelle Moreau et celui où il a soulevé la jupe de Marie Portolano.

Quotidien tacle TPMP

Alors que la polémique enflait, Cyril Hanouna a reçu dès le lendemain Pierre Menès dans Touche pas à mon poste, où l’intéressé s’est expliqué son comportement passé.

L’animateur de C8 a également diffusé l’extrait compromettant concernant l’incident avec Marie Portolano. Pas assez pour Quotidien ? Ce jeudi, dans sa rubrique «19h30 Média», Julien Bellver a diffusé les images coupées du baiser forcé à Isabelle Moreau.

Se refusant de citer Touche pas à mon poste ou Cyril Hanouna, le journaliste a reproché à «C8» d’avoir oublié de diffuser la séquence «la plus importante» avant de commenter que l’émission dévoilait «les quatre minutes que Canal+ a voulu cacher». Une petite attaque qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd.

La réponse ferme de Cyril Hanouna

Ce vendredi 26 mars, dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a tenu à répondre aux piques de Quotidien. Après s’être amusé que l’émission n’ose prononcer son nom, l’animateur a lui-même taclé les équipes de Yann Barthès.

«La séquence la plus importante, on a, nous, pensé que c’était celle avec Marie Portolano. Si vous voulez être rédacteurs en chef de l’émission TPMP, vous n’hésitez pas les chéris, vous venez me le dire», a ironisé Baba, avant d’ajouter :

«En plus, ce qui se passe avec eux, c’est qu’à chaque fois, je les appelle pour discuter et ils ne me répondent pas, que ce soit les journalistes de cette émission ou le présentateur. N’ayez pas peur, je suis gentil, vous pouvez me parler.»

Cyril Hanouna a ensuite fermement défendu le choix éditorial de sa rédaction : «Nous, on n’allait pas remettre toute la séquence non plus, on n’allait pas mettre 12 minutes. Donc on a remis la séquence qui nous semblait être la plus importante, surtout qu’il y avait Marie Portolano.»

«S’ils veulent s’embrouiller avec nous, on va s’embrouiller»

Critiqué pour ne pas avoir diffusé la séquence concernant Isabelle Moreau, Cyril Hanouna a également affirmé que si TPMP avait choisi de ne pas le faire, c’est aussi par respect pour la journaliste qui ne voulait plus les voir :

«Isabelle Moreau, elle fait partie du groupe Canal et on n’avait pas envie de remettre ces images. Parce que sachez-le, nous on a pris des nouvelles d’Isabelle Moreau avec la direction et Isabelle Moreau n’avait pas envie en plus de revoir ces images. Voilà. Elle a envie qu’on la lâche un petit peu avec ces histoires.»

Il s’est ensuite de nouveau moqué de ses concurrents : «La prochaine fois, vous viendrez en conférence de rédaction avec nous et vous nous direz ce qu’on doit faire ou ne pas faire. Et s’ils ont quelque chose à me dire qu’ils viennent me voir !»

La hache de guerre entre Quotidien et Touche pas à mon poste semble bien déterrée à en croire la conclusion de Cyril Hanouna. «Pour revenir un peu plus sérieusement sur ce qui s’est passé avec Quotidien qui nous a tapé dessus hier, on a toujours été très cool en plus avec eux nous. On les cite toujours, on est toujours sympa avec eux et c’est toujours eux qui viennent chercher des noises. C’est fou ça ! C’est eux qui viennent s’embrouiller avec nous. Ben s’ils veulent s’embrouiller avec nous, on va s’embrouiller. Je ne vais pas m’embrouiller par médias interposés, j’espère qu’on se croisera bientôt», a en effet lancé Baba avant de passer à autre chose.